Moradores do DF ficam presos durante incêndio em prédio

AB Adriana Bernardes

(crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

Por muito pouco o incêndio em um prédio no RiachoFundo I não acabou em uma tragédia na madrugada deste domingo (21/3). O primeiro andar do edifício de dois pavimentos pegou fogo, e seis moradores se refugiaram no segundo andar até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A equipe de socorristas foi acionada meia-noite e meia e, primeiro, garantiu o resgate das vítimas. Uma das vítimas inalou fumaça, recebeu os primeiros atendimentos no local e, segundo a corporação, se recusou a ir para o hospital.

Os bombeiros do quartel do Riacho Fundo precisaram de reforço do Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano. Eles conseguiram apagar as chamas antes que elas se alastrassem para o restante do prédio, que tem oito unidades habitacionais e duas lojas comerciais.

No entanto, às 5h09 houve uma reignição e a equipe retornou para controlar as chamas. As imagens mostram um cômodo completamente destruído. A perícia de incêndio da corporação esteve no local para encontrar pistas sobre as causas do incidente.



Outros casos

Há três dias, na quinta-feira (18/3), houve um incêndio no Fórum de Samambaia. O fogo começou em uma sala do segundo andar, destruindo móveis e equipamentos de informática. Quando os bombeiros chegaram, os brigadistas tinham controlado as chamas.

Em 5 de novombro do ano passado, moradores de um edifício de Águas Claras se assustaram com um princípio de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um equipamento eletrônico, gerando muita fumaça. Ninguém ficou ferido.