Saiba quais são as regras e onde se vacinar contra covid-19 no DF

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

A mão que pressiona o algodão após receber a primeira dose da vacina é motivo de orgulho para a aposentada Lauri Ribeiro da Costa, 73. As lágrimas nos olhos, o sorriso no rosto refletem a emoção da idosa que recebeu, neste domingo (21/3), a primeira dose da vacina contra a covid-19 no estacionamento do Parque da Cidade. O local faz parte dos três pontos de vacinação que funcionarão aos sábados e domingos para receber o público que não conseguiu se vacinar ao longo da semana.

“Esperei por isso muito ansiosa. Eu fiquei emocionada porque finalmente chegou o meu momento. Foi muita espera”, conta Lauri. A aposentada explica que a sensação, ao se vacinar, é de liberdade. “Não tem preço. É uma sensação muito boa. Todo mundo tem que ter essa conscientização. Se todos fizerem o certo, não teria chegado no ponto em que chegamos”, defende. “Após a segunda dose, quero voltar às minhas atribuições e atividades sem me preocupar”, afirma.

Na manhã deste domingo (21/3), o Correio visitou os três locais definidos pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF): Estacionamento 13 do Parque da Cidade, Shopping Iguatemi e Faculdade Unieuro (Águas Claras). O horário de funcionamento será das 9h às 15h e o atendimento será por drive-thru. O grupo prioritário é de pessoas com 72 anos ou mais. Durante a semana, o atendimento ocorre em 47 pontos de vacinação, sendo 14 drive-thrus. Não é necessário agendar o atendimento. Os idosos que procuraram os pontos drive thru para se vacinar, saíram felizes, uma vez que não havia fila de espera.

Acompanhada da neta Laís Eduarda Azevedo, 20 anos, a aposentada Gercília Silva Langkammer, 72, decidiu aproveitar a manhã do domingo para receber a primeira dose do imunizante. “Ela recebeu a autorização do médico, porque é paciente quimioterápica. Até então, não poderia ser vacinada. Quando recebemos a notícia em casa, ficamos bem felizes, porque a imunidade dela está muito baixa, então é ainda mais perigoso”, explica a neta. Para Gercília, o momento é de muita felicidade. “Agora é continuar tendo o cuidado necessário. Todos deveriam se vacinar”, completa.

Ampliação

Os idosos de 69, 70 e 71 anos começarão a ser vacinados contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (22/3), no Distrito Federal, segundo a SES. A imunização estará disponível a partir de 13h, nos 47 pontos de vacinação da capital. A ampliação para esse grupo foi definida na tarde deste sábado (20/3), durante uma reunião do Comitê de Vacinação. A expectativa da pasta é vacinar 42.924 pessoas nesta etapa.

Segundo a Saúde, o Comitê de Vacinação informou que todas as 59,8 mil doses que chegaram na última quarta-feira (17/3) e os 48.250 imunizantes recebidos neste sábado (20/3) serão usados para a primeira dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde. As vacinas serão enviadas para as redes de frio regionais na manhã de segunda-feira (22/3). Até o momento, o DF recebeu 402.610 vacinas contra o novo coronavírus.

Onde se vacinar?



Asa Norte

UBS 2: Asa Norte, EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

UBS 1: Asa Sul, SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul

Cruzeiro

UBS nº 2: Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Lago Norte

UBS 1: Lago Norte, SHIN, QI 3, Área Especial

Lago Sul

Policlínica Lago Sul, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (inclui drive-thru)

Candangolândia

UBS 1: Candangolândia, EQR 5/7, Área Especial 1

Guará

UBS nº 1: Guará, QE 6, Lote C, Área especial S/N, Guará 1

UBS nº 2: Guará, QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 (inclui drive-thru)

UBS nº 3: Guará, QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4: Guará, QELC, EQ 2/3, Conjunto Lúcio Costa

Estrutural

UBS 2: Estrutural, AE 1, Setor Central

Núcleo Bandeirante

UBS1: Núcleo Bandeirante, 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Riacho Fundo

UBS 1: Riacho Fundo 1, QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru)

Riacho Fundo 2

UBS 1: Riacho Fundo 2, QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS 2: Riacho Fundo 2, QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2

Brazlândia

UBS 1: Brazlândia, EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

Ceilândia

UBS nº 3: Ceilândia, QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul

UBS nº 5: Ceilândia, QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (inclui drive-thru)

UBS nº 7: Ceilândia, EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16: Ceilândia, SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17: Ceilândia, QNP 16/20, Setor P Sul

Gama

UBS nº 1: Gama, Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul

UBS nº 3: Gama, E/Q 3/5, Área Especial, Setor leste

UBS nº 5: Gama, Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Santa Maria

Assembleia de Deus: QR 207/307, Conjunto T, AE

UBS nº 2, Santa Maria, EQ 217/317, Área Especial, Lote E

Jardim Botânico

Centro de Práticas: DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Itapoã

UBS 2: Quadra 378, AE 1, Del Lago

São Sebastião

Ginásio São Bartolomeu: quadra 2, conjunto 3, lote 4, São Sebastião

Paranoá

Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá, Praça Central S/N, Lt. 1

Planaltina

Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida, NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS nº 5: Arapoanga, Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial (inclui drive-thru)

Sobradinho

UBS 1: Sobradinho 1 (Quadra 14, Área Especial 22/23 — inclui drive-thru)

UBS 2: Sobradinho 2 (Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões ao lado da UPA de Sobradinho — inclui drive-thru)

Recanto das Emas

UBS 3: QD 104/105, Área Especial

Samambaia

UBS 2: Samambaia, QS 611, AE 2

Taguatinga

UBS 1: Taguatinga, QNG, AE 18/19

UBS 5: Taguatinga, Setor D Sul, AE 23

Gama

Estacionamento Bezerrão: setor central do Gama

Santa Maria

Regional de Santa Maria: quadra 2, conjunto H, lote 1

Drive-thru

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico, DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Águas Claras

Faculdade Unieuro

Parque da Cidade

Estacionamento 13

Lago Norte

Entrada do Shopping Iguatemi

Pontão do Lago Sul