Semana começa com clima quente e pequenas chances de chuva no DF

CM Cibele Moreira

Temperatura máxima pode chegar a 28°C nesta segunda-feira (22/3) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O período seco, já conhecido pelos brasilienses, começa a aparecer nessas últimas semanas de março. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a alta umidade relacionada as pancadas de chuva ocorridas nos últimos meses tende a diminuir.

Segundo a meteorologista Naiane Araujo, as precipitações no Distrito Federal ficarão mais espaçadas e ocorrerão em pontos isolados com pouca intensidade. Para essa segunda-feira (22/3), a previsão é de sol com variação de nuvens e pouca possibilidade de chuva, bem parecido com o clima registrado no final de semana.

A temperatura miníma registrada nas primeiras horas do dia foi de 16°C, na região do Paranoá. No Plano Piloto, os termômetros marcaram 18°C no início da manhã desta segunda (22/3). Ainda segundo o Inmet, A temperatura máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 40%.