Covid-19: Águas Lindas de Goiás ficará em lockdown por uma semana

SS Samara Schwingel

Superlotação nos hospitais levou prefeitos a aderir às medidas restritivas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A partir desta terça-feira (23/3), Águas Lindas de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal, vai entrar em lockdown por, pelo menos, uma semana. Segundo o prefeito do município, Lucas Antoniette, a decisão foi tomada após a superlotação dos hospitais locais e de referência para o tratamento do novo coronavírus. As novas medidas restritivas devem ser anunciadas ao longo do dia.

Por meio de um vídeo publicado nas rede sociais, Lucas afirmou que, em sete dias, o número de pacientes com covid-19 aumentou muito. "Entendemos que devemos, sempre que possível, achar o equilíbrio entre a vida e a questão de sobrevivência financeira das pessoas [...] mas, em sete dias, houve um aumento muito grande de pacientes procurando as unidades e em insuficiência respiratória. Então quero dizer que entendam nosso posicionamento e, a partir de amanhã, seguiremos as restrições por sete dias", disse.

Águas Lindas não conta com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento da covid-19. Dos 39 leitos de enfermaria do município que tratam a doença, 100% estão ocupados.

Outras cidades

Além de Águas Lindas, outras cidades goianas do Entorno do DF também aderiram ao lockdown como medida para conter o avanço da covid-19. Em reunião na noite deste domingo (21/3), os prefeitos de Luziânia, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás vão aderir ao lockdown das atividades não essenciais, decretado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).