Covid-19: Ibaneis negocia compra direta de vacinas para o DF

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta segunda-feira (22/3), que está negociando a compra direta de vacinas contra a covid-19. Pelas redes sociais, o chefe do Executivo local afirmou que as tratativas ocorrem há alguns meses, mas que, devido à alta procura, não é um processo fácil.

"As tratativas estão acontecendo há alguns meses, mas achei mais responsável falar sobre o tema depois que houvesse mais segurança. Com a nova fase de vacinação hoje, temos esperança de imunizar os grupos prioritários até o final de abril e isso apenas com as doses do PNI", escreveu.

Ibaneis reforçou que não há fornecedores com pronta-entrega e que a compra direta deve complementar as doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Até o momento, o DF recebeu 402.610 doses de imunizantes contra o novo coronavírus. Nesta segunda-feira, a campanha foi ampliada para idosos com 69, 70 e 71 anos.