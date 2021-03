Covid-19: DF tem 335 pacientes na fila de espera por leito de UTI

PM Pedro Marra

Lotação nos hospitais públicos e privados continuam acima de 90% - (crédito: Iges-DF/Davidyson Damasceno )

A fila de espera por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no DF para tratamento da covid-19 está com 335 pacientes. Até a última atualização do portal Infosaúde, do GDF, às 16h45 desta segunda-feira (22/3), 12 pessoas foram direcionadas para leitos de UTI, e cinco pacientes foram transferidos para outras UTIs.

Juntando pacientes com e sem covid-19, são 423 pessoas na fila de espera por um leito de UTI. Desse número, 86 não foram diagnosticados com a doença, mas aguardam atendimento.

Enquanto isso, a taxa de ocupação de leito adulto de UTI na rede privada está em 99,06%. Do total de 432 leitos, apenas cinco estão vagos e cinco estão bloqueados, sendo que 422 estão ocupados por pacientes com a doença. Entre os pacientes pediátricos, a taxa de ocupação é de 50%.

Na rede pública, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto está em 97,8%. As unidades de terapia intensiva pediátrica, neonatal e adulta estão com a taxa em 95,82%. De todos os 429 leitos de UTI para covid-19 nos hospitais, 367 estão ocupados, 16 estão vagos, 36 aguardam liberação e dez estão bloqueados. Dos leitos vagos, dois são para pacientes pediátricos, seis de neonatal e oito para adultos.