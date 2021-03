Covid-19: GDF convoca servidores aposentados para combater a pandemia

SS Samara Schwingel

O edital de seleção tem 250 vagas e não há taxa para participar do processo - (crédito: Breno Esaki)

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Saúde, convocou servidores públicos aposentados ou militares inativos para atuarem no enfrentamento à covid-19 na cidade. De acordo com o edital, publicado em edição extra do Diário Oficial do DF desta segunda-feira (22/3), o contrário é temporário e terá duração, inicialmente, de um ano.

O processo seletivo é voltado para profissionais de saúde como médicos clínicos, intensivistas e nefrologistas; enfermeiros; fisioterapeutas e técnicos em enfermagem. A intenção é formar um cadastro reserva para auxiliar no combate à pandemia de covid-19 no DF.



O contrato poderá ser prorrogado. A carga horária semanal é de 40h e o salário varia de R$ 2.892,50 a R$ 12.654, dependendo da especialidade do candidato.





Inscrições

O período de inscrições vai de 23 a 28 de março e os interessados poderão se inscrever por meio do site do Instituto AOCP. Não há taxa. Serão avaliados os títulos de formação acadêmica e tempo de experiência de cada candidato.

O resultado preliminar deve ser divulgado em 2 de abril por meio do site da Secretaria de Saúde. No total são 250 vagas, sendo 30 para clínicos gerais; 20 para nefrologistas; 20 para intensivistas; 30 para fisioterapeutas; 50 para enfermeiros e 100 para técnicos em enfermagem, além do cadastros reserva.

Confira o edital completo aqui.