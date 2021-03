DF tem madrugada fria nesta terça-feira, com mínima registrada em 14°C

CM Cibele Moreira

Temperaturas mais amenas são típicas do outono, que já se faz sentir no DF - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Os brasilienses começaram a sentir os efeitos do outono nesta terça-feira (23/3). Estação marcada por clima mais ameno, a madrugada registrou uma queda de temperatura marcando os 14°C nas regiões do Gama e do Paranoá. No Plano Piloto, a mínima registrada foi de 15°C.

De acordo com Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse friozinho no início da manhã é bem característico do outono. "Estamos em uma estação de transição, que sai das temperaturas mais quentes características do verão e prepara para a chegada do inverno. Então é comum começarmos a ter mínimas muito baixas e máximas ainda altas, pela predominância do sol em boa parte do tempo", explica a meteorologista.

No período mais quente desta terça-feira (23/3), os termômetros podem marcar até 30°C no DF. A umidade relativa do ar varia entre 95% a 35%. Segundo o Inmet, há poucas possibilidades de chuva, mas pode haver algum registro em pontos isolados no período da noite.