Mesmo com filas, movimento é tranquilo em segundo dia de vacinação

JM Jéssica Moura

No Centro de Saúde 13, na 114/115 Norte, os idosos chegaram cedo para receber o imunizante - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Na tentativa de garantir a primeira dose da vacina contra a covid-19, os idosos chegaram cedo aos pontos de imunização: a aplicação das doses só começa às 8h, mas as filas começaram a se formar nas primeiras horas da manhã.

No posto de saúde da 114/115 Norte, os primeiros idosos chegaram às 6h. Uma fila se formou na unidade, e é organizada de acordo com a dose que será aplicada. Algumas cadeiras foram disponibilizadas e os idosos aguardam cerca de 30 minutos para receber as doses.

A imunização do público entre 69 e 71 anos, estimado pela Secretaria de Saúde em 42.924 pessoas, começou nesta segunda-feira (22/3), após a chegada de duas remessas de inoculantes produzidos pelo Instituto Butantan (Coronavac) e também da vacina Covishield (Universidade de Oxford/AstraZeneca). Ontem, 19,3 mil pessoas receberam as doses, mas o dia foi marcado por longas filas e lentidão na vacinação.

Contudo, nesta terça-feira (23/3), as cenas são diferentes. Mesmo com a grande quantidade de pessoas, não há confusão.

A psicóloga Maria Maura Alves, 71 anos, chegou à unidade de saúde na Asa Norte às 9h15 e, meia hora depois, recebeu a Coronavac. "Semana que vem é meu aniversário. Me dá mais esperança de conviver com as pessoas mais de perto". Daqui a um mês, ela receberá a dose de reforço e quer reencontrar as três filhas e cinco netos.

Ao todo, a secretaria de Saúde disponibilizou 47 pontos de vacinação e não é preciso agendar um horário para ser atendido. Os locais estarão abertos, inclusive, nos finais de semana. Com isso, a população correu às unidades de saúde. O Ministério Público agora cobra explicações da pasta sobre as razões da suspensão dos agendamentos on-line para a vacinação.

Durante a semana, o funcionamento dos pontos é de 8h às 17h nas salas de vacina, com início às 9h nos drive-thrus. Com a ampliação da campanha de vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 69 anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) espera concluir, até o fim de abril, o atendimento a todos os idosos e demais grupos prioritários.

Na quinta-feira (25/3), os profissionais de saúde da rede privada poderão agendar a vacinação contra a covid-19 pelo site vacina.saude.df.gov.br. A imunização terá início no dia seguinte.