Avenida das Cidades será explorada por meio de concessão

A concessão deve durar 11 anos - (crédito: Divulgação)

A Avenida das Cidades, que vai cortar sete regiões administrativas do Distrito Federal, será administrada pela iniciativa privada em um modelo de concessão. A empresa vencedora vai administrar a via por 28 anos. O projeto foi debatido nessa segunda-feira (22/3) em uma audiência pública.

A licitação será nacional e o prazo para conclusão das obras, que devem começar no ano que vem, é de 11 anos. O investimento estimado é de R$ 2,9 bilhões para integrar o Plano Piloto ao Guará, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga, Park Way e Samambaia. Atualmente, as cidades são entrecortadas pelas linhas de transmissão de energia elétrica, que serão enterradas.

A construção ainda prevê a compensação florestal, com o plantio de 700 mil árvores e reforma de oito parques ecológicos. O objetivo é também reduzir os engarrafamentos em vias movimentadas, como a EPTG e a EPNB.

Quem quiser encaminhar sugestões ao projeto pode enviar as contribuições até 31 de março pelo e-mail da secretaria de Mobilidade e Transporte (Semob): consulta.avenidadascidades@semob.df.gov.br