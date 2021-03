SS Samara Schwingel

Profissionais de saúde do setor privado ainda não foram vacinados: imunização deve começar na sexta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Além dos profissionais de segurança, rodoviários e agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal devem ser vacinados contra a covid-19 na próxima semana. De acordo com o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a ordem do governador Ibaneis Rocha (MDB) é que um percentual das vacinas seja destinado a esse público.

Para a ampliação, a Secretaria de Saúde espera receber mais doses de imunizantes contra a covid-19 nesta quarta-feira (24/3). “A ideia do governador é não atrapalhar a vacinação dos idosos, por isso foi feito esse destaque”, afirmou Gustavo.

Nesta sexta-feira, terá início a vacinação de profissionais de saúde da rede privada, exclusivamente por meio do agendamento prévio pelo site da secretaria. “Temos em torno de 100 mil profissionais de saúde a serem vacinados e serão vacinados cerca de 20% ou 25% dessas pessoas”, disse o secretário de Saúde, Osnei Okumoto.