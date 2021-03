Dona do Kiosky da Rosa, no Cruzeiro, morre vítima da covid-19

AI Ana Isabel Mansur

Rosa Oliveira chegou a apresentar melhora do quadro, mas não resistiu à doença - (crédito: Carlos Moura/CB/D.A Press )

A empresária Rosa Oliveira, dona do Kiosky da Rosa, que desde 1983 é ponto famoso no Cruzeiro, faleceu na manhã desta quarta-feira (22/3) aos 55 anos, vítima da covid-19.

Rosa estava internada desde 1º de março e precisou ser encaminhada para a UTI, em estado considerado grave. Ela chegou a apresentar leve melhora no quadro alguns dias depois, mas, infelizmente, não resistiu aos desdobramentos da doença.

A empreendedora deu entrada em um hospital particular e logo foi encaminhada para a UTI, por falta de vagas na rede pública. A família organizou uma campanha de arrecadação na internet para ajudar a pagar os custos da internação e, principalmente, a despesa com os funcionários do quiosque.

O deputado distrital Reginaldo Sardinha confirmou o falecimento de Rosa por volta das 10h desta quarta-feira (22/3) em uma publicação nas redes sociais. "Amanhecemos hoje com uma notícia de partir o coração. Nossa querida amiga Rosa de Oliveira faleceu em decorrência de complicações da covid-19", lamentou o parlamentar. "Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. Estamos muito tristes por sua partida, mas certos que hoje ela descansa em paz. Que Deus conforte o coração de todos."

Sardinha ainda pediu que as pessoas continuem se cuidando e se protegendo contra a doença. "Deixamos aqui novamente o apelo: se cuidem e cuidem de quem amam! Estamos atravessando o momento mais delicado da pandemia, o vírus está mais forte e nosso sistema de saúde enfraquecido. Faça sua parte", completou.

A página do Kiosky da Rosa informou que não abrirá as portas nesta quarta (22/3) e confirmou o falecimento. Nos comentários, amigos e clientes do restaurante lamentaram a perda e desejaram força aos familiares. "Meus sentimentos. Rosa foi uma guerreira . Escreveu seu nome na história de Brasília. Que Deus console os familiares e amigos por essa partida precoce", escreveu uma internauta.

"Poxa vida! Que tristeza... Que com toda a sua bondade, Deus a receba em seu plano celestial. E console o coração de todos os familiares e amigos por esta partida precoce", desejou outro seguidor do perfil.

Segundo uma amiga de Rosa, o enterro, a princípio, será restrito à família e amigos mais próximos. Pelas redes, o Kiosky da Rosa agradeceu os sentimentos dos clientes e amigos. "A família da Rosa agradece as manifestacões de carinho e pesares recebidos dos amigos e clientes que acompanharam a trajetória dessa guerreira incansável."