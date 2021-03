CRIME

Motoboy do tráfico: preso homem que fazia delivery de drogas em Ceilândia Segundo as investigações, o homem mora no Riacho Fundo e trabalha como entregador de comidas por aplicativo. Na casa do autor, os policiais apreenderam cerca de 200g de cocaína, porções de maconha e skunk, além de balança de precisão