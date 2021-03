Ministério da Saúde autoriza 50 leitos de UTI para covid-19 no DF

PM Pedro Marra

(crédito: Davidyson Damasceno/ASCOM IGESDF - 6/4/20)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai receber mais 50 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes com covid-19 em estado grave. A autorização foi dada pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (24/3), com envio de aparelhos para atendimento exclusivo de pessoas em estado grave da doença, em caráter excepcional e temporário.

O valor do repasse mensal será de R$ 2,4 milhões, conforme a Portaria nº 518/2021, de março, publicada pela pasta. Apesar de estados e municípios terem autonomia para criar e habilitar os leitos necessários, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença.

Para receber leitos de UTI, as secretarias de Saúde do DF, estados e municípios devem fazer o pedido de autorização ao Ministério da Saúde, que custeia a entrega. Para adquirir os equipamentos, os governos locais devem cadastrar a solicitação na plataforma do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS).

Entre os aspectos observados nas solicitações de autorização estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.