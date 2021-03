Obituário: Rosa Oliveira, 55 anos, mais uma das vítimas da covid-19 no DF

AI Ana Isabel Mansur PM Pedro Marra

Rosa foi internada com covid-19 em 1º de março, e quadro se agravou - (crédito: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

Guerreira incansável é uma das definições que a equipe do Kiosky da Rosa usou para descrever a fundadora do bar e restaurante, Rosa Oliveira, ao anunciar a morte da empresária. Ela tinha 55 anos e morreu, nessa quarta-feira (24/3), devido a complicações da covid-19. O estabelecimento que a administradora gerenciava é ponto de encontro tradicional do Cruzeiro Novo desde 1983, quando começou a funcionar.

Rosa estava internada desde 1º de março, em estado grave, mas precisou ser transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI) poucos dias depois de ser levada ao hospital. Sem vagas na rede pública, ficou em um hospital particular. Dias depois, apresentou leve melhora no quadro, mas, infelizmente, não resistiu às complicações da doença. Para ajudar a pagar os custos da internação, dos tratamentos e para cobrir as despesas com os funcionários, a família deu início a uma campanha de arrecadação financeira na internet.

Uma das amigas mais próximas de Rosa é Williane Carvalho, 42. Moradora de Águas Claras, a gestora de recursos humanos conheceu a empresária em 1999. “Ela tinha uma carrocinha em que vendia bala nas quadras do Cruzeiro, e eu ia para lá com meus amigos. Depois, a Rosa abriu uma de espetinho, no mesmo bairro. Peguei o início do quiosque dela, na Quadra 105. Ela era uma pessoa que acreditou em muitos projetos que realizei. Criamos um bloco de carnaval de rua para mulheres chamado Não Dê Asa a Cobra, criado em 2009, mas que não existe mais. Conseguimos reunir 200 pessoas, a maioria eram clientes dela. Ela tinha muito carinho pelas pessoas”, contou Williane.

Honestidade

Aos 13 anos, quando morava em Catarina (CE), Rosa ajudava a mãe, Francisca Maria da Conceição, a lavar roupas para pagar as contas da casa. Depois que chegou ao Distrito Federal, trabalhou como operadora de telemarketing e cursou dois anos de administração em uma universidade particular, mas precisou largar tudo para assumir o emprego de zeladora do prédio em que morava com a mãe.

Nessa época, as duas começaram a vender guloseimas embaixo do bloco, no Cruzeiro Novo.Depois, passaram a vender refeições também, em um trailer de metal que conseguiram comprar graças ao dinheiro que ganharam em um sorteio na Igreja Santa Teresinha. Zenab Madureira, amiga de Rosa há décadas, lamentou a notícia. “Estamos todos, amigos e familiares, muito abalados e incrédulos. Rosa havia perdido a mãe 15 dias antes, e, ano passado, três irmãos dela morreram. A dor está imensa”, relatou Zenab.

Além de amiga, Cristina Lagos, 61, administrava as redes sociais do Kiosky da Rosa. A convivência com a chefe começou há cerca de sete anos, quando as duas se conheceram. “A Rosa era uma pessoa com um coração enorme, batalhadora e honesta. Presenciei muitas atitudes leais dela com os funcionarios. Ela valorizava quem trabalhava com ela e, geralmente, virava amiga (da equipe)”, disse.

Quando a pandemia começou e tiveram de fechar o Kiosky pela primeira vez, Rosa disse que não mandaria ninguém embora, segundo Cristina. “Ela conseguiu manter todos os funcionários com os salários pagos. Sentou com eles e buscou uma solução para cada um. Adequou a nova realidade. Sempre admirei muito a garra da Rosa, vou sentir muita falta dela”, completa a amiga.