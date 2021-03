Covid-19: taxa de leitos de UTI adulto chega a 100% no DF nesta quinta

CM Cibele Moreira

(crédito: Edílson Rodrigues/CB/D.A Press)

Os leitos de unidade de terapia intensiva reservados para a covid-19 atingiram a sua capacidade total nesta quinta-feira (25/3). De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, atualizados às 6h10, a taxa de ocupação desses leitos está em 100%. Há apenas sete leitos disponíveis na rede de saúde que são para atender casos pediátricos e neonatal.

Dos 429 leitos reservados para a doença, 24 aguardam liberação e outros 20 estão bloqueados para manutenção. Nesta quarta-feira (24/3), o Ministério da Saúde autorizou a liberação de mais 50 leitos de UTI para o Distrito Federal. Os aparelhos que serão enviados pelo governo federal para a Secretaria de Saúde serão utilizados para atendimento exclusivo de pacientes em estado grave da doença, em caráter excepcional e temporário.

Atualmente, 374 pessoas aguardam na fila por um leito de UTI no Distrito Federal. Desse total, 288 são pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19 — e ao menos 19 pacientes aguardam pelo tipo de UTI covid adulto. Dos que estão internados, a faixa etária que mais prevalece é entre os 50 e 75 anos, que corresponde a 210 das 378 internações.

Na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos de UTI também está alta e perto da totalidade. As unidades reservadas para o tratamento de casos graves do novo coronavírus para pacientes adultos está com 99,05% de ocupação.