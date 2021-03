Vacina: com vagas esgotadas, agendamento de profissionais de saúde é suspenso

SS Samara Schwingel

Essa próxima fase da vacinação começa na sexta e segue até o fim do mês de março - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

No início da tarde desta quinta-feira (25/3), o agendamento para a vacinação contra a covid-19 de profissionais de saúde da rede privada e outras categorias, como farmacêuticos e profissionais do Instituto Médico Legal (IML), foi suspenso. Segundo a Secretaria de Saúde, as 28 mil vagas inicialmente disponíveis foram preenchidas e, por isso, o processo foi encerrado.

De acordo com a pasta, as fases seguintes serão definidas e divulgadas após o recebimento de novas doses de vacina. A previsão, anteriormente, era que o Ministério da Saúde enviasse uma nova remessa de imunizantes na quarta-feira (24/3), porém, a pasta federal adiou a entrega.

Atualmente, a expectativa é que novas doses cheguem entre esta quinta (23/3) e sexta-feira (26/3). Fontes da Secretaria de Saúde afirmam que o quantitativo pode ser de cerca de 40 mil doses, mas ainda não há um quantitativo definido sinalizado pelo ministério.

Novo público alvo

A partir desta sexta-feira (26/3), os profissionais de saúde do IML e aqueles com registro nos conselhos e entidades representativas de biologia, nutrição, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, técnico de radiologia, enfermagem, medicina, odontologia, biomedicina, veterinária, serviço social, farmácia e agentes funerários que conseguiram realizar o agendamento receberão a primeira dose da vacina contra covid-19.

Segundo a secretaria, 98.647 pessoas destas categorias ainda não foram vacinadas. A vacinação para esses profissionais será dividida em fases e a primeira, que ocorrerá entre os dias 26 e 30 de março, atingindo 26 mil profissionais, ou seja, 25% dos cadastrados. As fases seguintes serão definidas após o recebimento de mais doses. A cada nova fase, serão adicionados mais 10% do total de profissionais cadastrados.