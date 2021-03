Vacinação de professores é a próxima etapa no DF, diz Ibaneis Rocha

EH Edis Henrique Peres

Segundo governador, assim que DF receber mais doses terá início a vacinação de professores -

O governador Ibaneis Rocha (MDB) declarou, nesta quinta-feira (25/3), que pretende começar a vacinação dos professores contra a covid-19. O chefe do executivo fez o anúncio durante a inauguração do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 da Vila Planalto.

Ibaneis disse que o Governo do Distrito Federal (GDF) executa etapas importantes da vacinação e que o próximo passo é a imunização dos educadores para que as crianças retornem à sala de aula.

“Estamos cumprindo etapas, vacinando primeiramente o pessoal da saúde em virtude de estarem na linha de frente da pandemia. Mas, na sequência, teremos a vacinação dos professores e educadores para que possamos retornar à normalidade da vida escolar”, defendeu o governador.

O chefe do Palácio do Buriti reforçou que é preciso cuidar da saúde mental dos estudantes. “Por maior esforço que se faça com as aulas pelo sistema que vem sendo adotado, precisamos cuidar também da saúde mental dessas crianças. Trazendo-os para o ambiente escolar e das creches para que possam ter uma educação completa. As crianças não aguentam mais ficar em casa”, finalizou Ibaneis.

A equipe do Correio entrou em contato com a Secretaria de Saúde para mais informações sobre o plano de vacinação dos professores. A pasta disse, em nota, que quando “receber um quantitativo maior de doses de vacina vai estabelecer o início da vacinação para esse grupo”.