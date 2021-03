Covid-19: GDF confirma que variante britânica foi identificada no DF

SS Samara Schwingel

Segundo a Saúde, a circulação da cepa britânica já é interna no DF - (crédito: Divulgação )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou, nesta quinta-feira (25/3), que uma amostra genética do DF testou positivo para a variante britânica da covid-19. De acordo com o secretário de Saúde Osnei Okumoto, a circulação do vírus já é presente no DF.

Segundo ele, o paciente se infectou por transmissão interna. “Uma pessoa que não viajou e não esteve na região da Europa, então é certeza que recebeu o vírus aqui no DF”, disse, durante coletiva no Palácio do Buriti.

“Percebemos que o vírus já está em circulação e de forma anormal”, completou Okumoto. Além dessa variante, há outras quatro cepas em circulação no DF, todas identificadas pelo Laboratório de Saúde Central (Lacen-DF).

Em fevereiro, o Correio revelou que a Fiocruz havia identificado a variante em um morador do DF. Segundo Okumoto, foram escolhidas 44 amostras aleatoriamente e 24 eram da cepa de Manaus, 14 do Rio de Janeiro e uma do Reino Unido.