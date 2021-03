UTI: mais 95 leitos devem ser abertos até o fim do mês no DF

SS Samara Schwingel

Leitos de enfermaria também serão abertos para facilitar a rotatividade dos leitos de UTI - (crédito: Breno Esaki/SES-DF)

Até o final do mês de março, mais 95 leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) para o tratamento da covid-19 devem ser abertos no Distrito Federal. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde Osnei Okumoto, durante coletiva no Palácio Do Buriti, nesta quinta-feira (25/3).

Apesar disso, o secretário reconheceu que os leitos serão rapidamente ocupados. “Mais de 95 leitos serão abertos até o final do mês dentro da rede pública, sem contar um número grande de enfermarias para fazer o giro de leitos. Mas sabemos que as vagas serão todas preenchidas”, disse.

Segundo Okumoto, as enfermarias poderão garantir uma rotatividade das UTIs. “Ninguém sai da UTI e vai direto para casa. A abertura de enfermarias poderá garantir que os leitos sejam liberados com mais rapidez e o tratamento das pessoas continue fora da UTI”, disse.

Na manhã desta quinta-feira (25/3), a ocupação de leitos de uti adultos da rede pública chegou a 100%.