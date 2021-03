Manhã tem temperatura mais baixa, mas a tarde será de calor nesta sexta

JM Jéssica Moura

Temperaturas de mais amenas pela manhã e altas à tarde são típicas dessa época do ano -

Quem precisar sair de casa nesta sexta-feira (26/3) deve estar preparado para condições de tempo muito diferentes ao longo do dia: se nas primeiras horas da manhã faz um friozinho, que não dispensa os casacos, à tarde a situação muda e vai fazer calor, o que pede roupas mais leves. Enquanto na madrugada os termômetros marcaram 14°C, a máxima deve atingir 29°C nas horas mais quentes.

Já o guarda-chuva pode ficar no armário, já que uma massa de ar seco atua sobre a região, reduzindo a nebulosidade e afastando a chance de pancadas. Assim, as taxas de umidade estão em queda e oscilam entre 85% e 25%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que esta condição deve se prolongar ao longo do fim de semana. As chuvas só são esperadas para a próxima semana, quando ainda podem cair 133 mm na capital.

A meteorologista Andrea Ramos reforça que, enquanto a mudança de estação não se completa, as manhãs no DF terão cara de outono e as tardes, de verão. A baixa nebulosidade favorece essa amplitude térmica, com dias que começam mais frios e tardes quentes. "Sem tantas nuvens e com céu claro, há mais perda radiativa, aquece mais rápido e perde mais rápido essa radiação", explica.