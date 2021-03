Após 44 anos, Ponte Costa e Silva será revitalizada

CB Correio Braziliense

A Novacap firmou contrato com a empresa Concrepoxi Engenharia Ltda para revitalização da ponte - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Na última quinta-feira (25/3), o Governo do Distrito Federal (GDF) assinou uma ordem de serviço para o início da reforma da Ponte Costa e Silva, no Lago Sul. De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), a estrutura de toda a extensão do monumento será revitalizada e recuperada.

A companhia informou que o contrato foi firmado com a empresa Concrepoxi Engenharia Ltda. “A previsão para o início das obras é nos próximos 15 dias, após a apresentação do cronograma de execução”, explicou o órgão, em nota. Com prazo estimado de dois anos para conclusão, o valor total da obra é de R$13.594.231, 88.

Memória

A construção da estrutura começou em 1969, e a inauguração, em 1976. Desde então, a ponte não recebeu nenhum tipo de manutenção. Em 2014, foi observado que havia algumas deformações. A partir disso, surgiu o projeto de revitalização. O reforço estrutural foi anunciado em setembro de 2020, por meio de publicação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O valor orçado para contratação da empresa foi de R$ 14,7 milhões.