Ponte Costa e Silva terá primeiras obras de manutenção em 44 anos

MM Mariana Machado

Ponte Costa e Silva passará por reformas orçadas em R$ 14 milhões - (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Sem manutenção desde a inauguração, a Ponte Costa e Silva passará por obras de recuperação, reforço estrutural e revitalização. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (8/9) um aviso de licitação para contratação de empresa que fará as reformas. O valor orçado é de R$ 14,7 milhões.

Virginia Sanchez, diretora de edificações da Novacap, explica que a construção da estrutura começou em 1969, e a inauguração, em 1976. "Desde então, não foi feito nenhum tipo de manutenção na ponte. Em 2014, foi observado que havia algumas deformações, então começamos um levantamento para o projeto que será licitado", detalha.

As obras incluirão reforço estrutural de tabuleiro, repavimento dos guarda-corpos deteriorados e novo asfalto, além da ampliação de passeios de pedestres e via para ciclistas, e pintura. "Tudo para ficar mais confortável aos transeuntes."

A licitação será lançada em 29 de setembro, às 9h, e a expectativa é de que, entre 30 e 60 dias, a Novacap inicie os trabalhos. "Será um ano e meio de execução. A gente fará interdições parciais na ponte, conforme cada reparo seja executado."

A diretora explica que todas as pontes e viadutos estão sendo vistoriadas: "Por enquanto, apesar dos estudos, não tem tido nenhum ponto de desespero, apenas serviços de manutenção”. Ela não dá uma previsão de em quanto tempo será necessário para novos serviços na estrutura. "Cada sistema tem seu tempo de durabilidade. A gente pretende ir dando manutenção e esperamos que cada governo seguinte faça o mesmo", diz.

Ponte JK

Em fevereiro, a Ponte Juscelino Kubitschek começou a receber intervenções para troca das juntas de dilatação. A obra foi orçada em R$ 468,3 mil e ainda não pôde ser concluída porque a pandemia prejudicou o envio de materiais, vindos da Itália. “As fábricas pararam a produção e a gente só conseguiu encomendar em julho. As compras devem chegar até outubro, para retomarmos o repavimento das juntas. Depois disso, acredito que, em dois fins de semana, possamos concluir”, avalia Virginia.