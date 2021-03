Após atraso, idosos com 67 anos começam a ser vacinados no Cruzeiro

SS Samara Schwingel

A vacinação de idosos acima de 67 anos teve início às 14h desta sexta - (crédito: Minervino Júnior)

Os idosos com 67 ou 68 anos que foram à Unidade Básica de Saúde 2 do Cruzeiro Velho, nesta sexta-feira (26/3), para receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19 precisaram esperar. Às 14h, a unidade tinha doses disponíveis apenas para o antigo grupo etário e para os agendamentos.

A nova remessa de doses chegou por volta das 15h30. Aqueles que chegaram antes precisaram aguardar na fila. Fátima Barbosa, 67, por exemplo, não saiu da fila e aguardou, em pé, a chegada de mais remessas.

Quando as vacinas chegaram, ela comemorou. “Olha as vacinas aí”, disse. O atendimento no local seguirá até as 17h desta sexta-feira (26/3). Durante o fim de semana, apenas drive-thrus estarão abertos para a vacinação.