Covid-19: DF tem apenas cinco leitos de UTI adulto vagos na rede pública

PM Pedro Marra

(crédito: Iges-DF/Davidyson Damasceno)

A rede pública de saúde do Distrito Federal tem apenas cinco leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto vagos para tratamento da covid-19. Outros quatro livres são de neonatal e dois, pediátricos. Segundo a última atualização feita pela Secretaria de Saúde, às 18h10, a taxa de ocupação está em mais de 98%.

Dos 430 leitos de UTI pediátrico, neonatal e adulto, 380 têm pacientes internados, 24 leitos estão para serem liberados e 15 estão bloqueados. Quando se trata do tempo de internação dos pacientes na rede pública, 82,8% fica por até 15 dias em um leito de UTI para covid-19. Entre 16 e 30 dias, a permanência é de 16,5% dos pacientes.

Juntos, os leitos de UTI pediátrico, adulto e neonatal da rede pública estão com taxa de ocupação em 97%. Porcentagem parecida com a rede privada de hospitais: 99,2% de ocupação em leitos de UTI adulto, conforme atualização mais recente, às 11h10 desta sexta, do portal InfoSaúde.

Nas unidades particulares, são apenas três leitos adulto e um pediátrico vagos. De todos os 432 leitos de UTI para tratamento da doença, 423 estão ocupados e cinco estão bloqueados.