Covid-19: taxa de ocupação de leitos de UTI está em 97,1% no DF

CM Cibele Moreira

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

A rede pública de saúde do Distrito Federal amanheceu neste sábado (27/3) com 97,1% das unidades de terapia intensivas (UTIs) — reservados para atender pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19 —ocupados. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, há quatro leitos adultos disponíveis e sete pediátricos e neonatal.

Das unidades de saúde que estão atendendo casos graves da doença, 12 apresentam lotação máxima nos leitos de UTI. Entre elas, Hospital de Campanha de Ceilândia e os hospitais regionais de Ceilândia, Santa Maria, Samambaia, Gama e Sobradinho.

Diferentemente do que ocorreu no início da pandemia, quando a maioria das internações eram pessoas idosas ou com comorbidade, desta vez a faixa etária dos pacientes acamados está bastante variada. Iniciando em pessoas com 23 anos e tendo um pico mais elevado a partir dos 54 anos.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, há 346 pessoas na fila de espera por um leito de UTI — sendo que 267 são de pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus. A faixa etária de quem espera por um leito varia entre 22 anos e 97 anos, com um pico mais elevado a partir dos 40 anos.

Dos 430 leitos reservados para atender os casos de covid-19, 380 estão ocupados. Há 24 unidades de terapia intensiva aguardando liberação na rede e 15 estão bloqueadas para a manutenção.