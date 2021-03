Sábado de longas filas de veículos nos postos de vacinação por drive-thru

CM Cibele Moreira

Fila de carros no drive-thru do Lago Norte para vacinação contra a covid-19 - (crédito: imagem cedida ao Correio )

Os pontos de vacinação contra a covid-19 por drive-thru registraram longas filas de carros na manhã deste sábado (27/3). Com o público prioritário de idosos com 67 anos ou mais, além de profissionais de saúde da rede particular, a procura para receber o imunizante foi alta no Distrito Federal. No Lago Norte, Lago Sul e Águas Claras as filam estavam enormes, por volta das 8h30.

A grande demanda também foi impulsionada pela liberação de mais um grupo etário de idosos com 67 e 68 anos. Esse público foi autorizado, nesta sexta-feira (26/3), a ser imunizado após o recebimento de mais 38,7 mil doses da CoronaVac e 7,1 mil da Astrazeneca. A Secretaria de Saúde espera vacinar 34 mil pessoas nessa faixa etária.

Os profissionais de saúde da rede privada que agendaram a aplicação da primeira dose para esta sexta-feira (26/3) e não conseguiram atendimento serão vacinados neste sábado (27/3). Nesses casos é necessário procurar os pontos de vacinação e apresentar o registro do agendamento anterior.



O Distrito Federal conta com 17 pontos exclusivamente por drive-thru para aplicação das doses de imunizantes contra o novo coronavírus são eles:



Estádio Mané Garrincha

Shopping Pátio Brasil

Faculdade Uniplan em Águas Claras

Clube do Médico (Lago Sul)

Shopping JK

Taguatinga Shopping

Terraço Shopping

Taguapark

Sesc Ceilândia

Estádio Bezerrão

UBS nº 5 de Ceilândia

Clube da Saúde (SIA)

UBS nº 1 de Sobradinho

Asa Norte, em frente ao Liberty Mall

O horário de funcionamento é das 9h às 17h. Apenas profissionais da rede privada precisam agendar.

Novos grupos

Na próxima semana, o governo do Distrito Federal pretende iniciar a vacinação de agentes de segurança pública, rodoviários e agentes do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF). Os professores e educadores das redes pública e privada devem ser beneficiados no próximo mês.

O objetivo do Executivo local é realizar essa ampliação dos grupos de profissionais paralelamente à ampliação das faixas etárias. No entanto, para que isso aconteça, é preciso do repasse de vacinas por parte do Ministério da Saúde. A previsão é de que novas remessas sejam enviadas neste domingo (28/3) e na próxima quarta-feira (31/3).

Até o momento, mais de 259.877 mil pessoas se vacinaram contra a covid-19 no DF. Desse total, 72.519 pessoas receberam as duas doses do imunizante.