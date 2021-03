Profissionais de saúde não vacinados nesta sexta serão atendidos no sábado, no DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Os profissionais de saúde da rede privada que agendaram a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 para esta sexta-feira (26/3) e não conseguiram atendimento serão vacinados neste sábado (27/3). A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que esse público deve procurar os pontos de vacinação e apresentar o registro do agendamento anterior.

Neste fim de semana, haverá 17 novos pontos de drive-thru abertos para atendimento ao público. São eles: Estádio Mané Garrincha, Shopping Pátio Brasil, Faculdade Uniplan em Águas Claras, Clube do Médico, Shopping JK, Taguatinga Shopping, Terraço Shopping, Taguapark, Sesc Ceilândia, Estádio Bezerrão, UBS nº 5 de Ceilândia, Clube da Saúde (SIA), UBS nº 1 de Sobradinho e em frente ao Liberty Mall. O horário de funcionamento vai das 9h às 17h.

Na tarde desta sexta-feira (26/3), alguns pontos de vacinação tiveram problemas de atraso no recebimento de doses. A secretaria comunicou que o estoque de vacinas acabou antes do horário de encerramento nessas unidades, e as equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) orientaram o público que aguardava nos drive-thrus para que voltassem no fim de semana ou na próxima semana.

Segunda fase

Esta primeira fase da vacinação dos profissionais de saúde da rede privada disponibilizou apenas 28 mil para o agendamento, que foram preenchidas em menos de quatro horas. Estas pessoas devem ser atendidas até 30 de março.

O Correio apurou que, com o recebimento de mais 48,5 mil doses de imunizantes, a segunda fase para agendamento deste público deve ter início na segunda-feira (29). Cerca de cinco mil das novas doses devem ser destinadas a este público alvo.

Além disso, para reforçar a campanha, o DF espera receber, neste domingo (28), mais uma remessa de vacinas contra a covid-19. O Ministério da Saúde também já adiantou à pasta que, na quarta-feira (31), deve enviar mais uma leva de imunizantes. Porém, ainda não há uma previsão de quantitativo.