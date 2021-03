Covid-19: DF recebe neste sábado 100 respiradores doados pela China

CM Cibele Moreira

100 respiradores doados por empresas chinesas chegam ao Distrito Federal - (crédito: reprodução internet)

O Distrito Federal recebeu, na manhã deste sábado (27/3), 100 respiradores para reforçar no atendimento a pacientes graves da covid-19. A informação foi dada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) em sua conta no Twitter.

Segundo Ibaneis, os equipamentos foram doados pelas empresas Ali Baba e Tik Tok, ambas chinesas. A chegada dos respiradores irá possibilitar a abertura de mais leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), na capital. A taxa de ocupação de leitos de UTI adultos reservados para a covid-19 está em 99,46% no DF. No entanto, se considerar os leitos pediátricos e neonatal o índice chega a 97,44%. Os dados foram atualizados às 12h10.

O governador Ibaneis aproveitou para agradecer as empresas pela doação dos equipamentos. "Quero agradecer às empresas e também à @LATAM_BRA, que por meio de seu voo solidário trouxe os respiradores. Agradeço ainda ao pessoal da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, que intermediou a doação", escreveu em sua conta no Twitter.

Ibaneis Rocha também comentou sobre a campanha Todos Contra a Covid. "Lembro também que estamos fazendo uma campanha de arrecadação de fundos entre empresários do DF para a construção de hospitais permanentes e acoplados às estruturas atuais. Isso agiliza a contratação da obra já que dispensa muita burocracia", afirma.