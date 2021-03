MPDFT vai oficiar o Ministério da Saúde para o DF receber mais vacinas

SS Samara Schwingel

O procurador de Justiça José Eduardo Sabo Paes afirmou que o DF sofre com a pouca quantidade de doses - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vai encaminhar um ofício ao Ministério da Saúde pedindo que a capital federal receba uma quantidade maior de doses de vacinas contra a covid-19 do que o que tem sido enviado. Em entrevista ao CB Poder — uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — na tarde desta segunda-feira (29/3), o procurador de Justiça José Eduardo Sabo Paes afirmou que o DF sofre com a pouca quantidade de vacinas.

Na bancada estava o jornalista Alexandre de Paula. "Vamos oficiar não só o secretário de Saúde (Osnei Okumoto), mas o próprio Ministério da Saúde porque o DF é diferenciado. O Brasil todo vem para cá. Então temos que ter doses em quantidades suficientes", argumentou Sabo. Segundo ele, a capital federal recebe pessoas de outras unidades da Federação que buscam pela imunização contra a covid-19.



"Temos o público em aberto, pessoas de outros Estados e nossos profissionais de saúde", completou o procurador. Devido a este fenômeno, o GDF chegou a considerar pedir um comprovante de residência para quem fosse se vacinar, mas a ideia foi descartada.



Comorbidades

O procurador do MPDFT também alertou para a necessidade de se pensar em um plano para vacinar as pessoas portadoras de comorbidades. Segundo ele, este grupo está próximo de ser inserido no plano de vacinação do DF.

"Existem pessoas que sofrem de diversas doenças e nós temos que entender que está chegando a hora delas serem atendidas e que isso vai ser complexo, porque vamos ter que fazer um sistema de comprovação dessa situação. Esse é o novo desafio que temos para as próximas semanas", completou Sabo.