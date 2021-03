DF tem quatro leitos de UTI disponíveis para atender casos de covid-19

AM Ana Maria da Silva

Taxa de ocupação das UTis no DF é superior a 99% - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

O Distrito Federal tem 361 pacientes aguardando na fila de espera por um leito nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), na manhã desta segunda-feira (29/3). De acordo com informações da Secretaria de Saúde, desse total, 239 pessoas têm suspeita ou confirmação de covid-19. Segundo a pasta, há disponibilidade de apenas 4 leitos na rede pública — sendo dois para UTI adulta e dois para UTI neonatal. A taxa de ocupação de leitos de UTI adultos é de 99,47%

As vagas em UTI adulta estão disponíveis em dois hospitais da capital: Hospital de Campanha da Polícia Militar e o Hospital Home. O Hospital Regional da Asa Norte conta com dois leitos neonatal vagos. De acordo com dados divulgados por volta das 6h, na taxa de ocupação total de leitos, o DF registrou 98,98%. Ao todo, a capital tem 430 vagas reservadas para pacientes com covid-19. Destas, 390 estão ocupadas, 21 aguardando a liberação, e 15 bloqueados, segundo a pasta.

Nos hospitais da rede privada da capital, a situação é semelhante. Dos 436 leitos reservados para pessoas contaminadas pelo vírus, 427 estavam ocupados, quatro vagos e cinco bloqueados. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto é de 99,30% e pediátrico, de 50% da capacidade.