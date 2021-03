Covid-19: 10% dos vacinados contra a doença no DF são de outras partes do país

AI Ana Isabel Mansur

Maior partes das pessoas imunizadas com as doses no DF é mulher - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Das 290.140 doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas no Distrito Federal, 29.106 (10%) foram em pessoas de outras unidades da Federação. Os dados são do Ministério da Saúde e consideram quem recebeu doses de 19 de janeiro até esta segunda-feira (29/3).

Entre os imunizados que não moram no DF, 14.444 vieram de Goiás (49,6%), e 3.477 (12%), de Minas Gerais. Em seguida, há 1.568 (5,4%) fluminenses e 1.545 (5,4%) paulistas.

Das 73,9 mil doses de reforço aplicadas na capital federal, 10.922 (15%) foram em pessoas de outras partes do país, sendo 5.817 (53%) em moradores de Goiás, e 1.225 (11,2%), em mineiros. São Paulo (539) e Rio de Janeiro (505) ocupam o terceiro e quarto lugar na lista, respectivamente.

Perfil

Dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) revelam que a maior partes das pessoas vacinadas com a primeira dose no DF é mulher (62,5%). Entre os que receberam o reforço, elas representam 64,9%.

As vacinas em aplicação no Brasil atualmente têm períodos distintos para intervalo entre as doses. A segunda da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, deve ser aplicada após um período de, no mínimo, 14 a 28 dias. Esse é considerado o período de melhor eficácia.

Quem recebeu a vacina Covishield, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, deve ser vacinado com o reforço, ao menos, 90 dias depois da primeira aplicação.

Doses perdidas

A SES-DF também divulgou informações sobre as perdas físicas de vacinas ou por problemas técnicos. Até domingo (28/3), 774 foram descartadas, sendo 61 por quebra de frasco, duas por falta de pressão no frasco, uma por mudança de cor e 710 por volume insuficiente.

Há, ainda, 385 doses que ficaram fora da temperatura recomendada em bula e estão sob análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), para avaliação quanto à perda ou não da eficácia.

Até agora, o DF recebeu do Ministério da Saúde 448.410 doses de vacinas contra a covid-19, sendo 374.160 (83,4%) da CoronaVac e 74.250 (16,6%) da Covishield.