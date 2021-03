CB Correio Braziliense

A Justiça Federal do Distrito Federal determinou, nesta terça-feira (30/3), que o Governo do Distrito Federal retome as medidas restritivas de circulação, vigentes até domingo (28/3), a partir da próxima quinta-feira (1º/4).

De acordo com a decisão, a restrição deve permanecer até que seja percebida queda na taxa de transmissão da covid-19 e que a fila de espera dos leitos de UTI diminua.

