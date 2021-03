GDF recorre da decisão judicial de retomada do lockdown

SS Samara Schwingel

O recurso pretende derrubar decisão de juíza para retomada do lockdown na quinta (1º/4) - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB )

O Governo do Distrito Federal recorreu da decisão da Justiça Federal que determinou a retomada das medidas restritivas de circulação, vigentes até domingo (28/3), a partir da próxima quinta-feira (1º/4). A informação foi confirmada ao Correio pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e por interlocutores do governo.

A juíza Kátia Balbino aceitou os pedidos da Defensoria Pública da União (DPU) e intimou, com urgência, que o DF adote as medidas necessárias para o "imediato cumprimento" da decisão. Em junho de 2020, a juíza proibiu o Executivo local de flexibilizar as medidas de distanciamento social por causa da covid-19.

A magistrada acatou, em parte, um pedido conjunto do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e do Ministério Público do Trabalho (MPT). À época, a abertura do comércio tornou-se uma disputa judicial e acabou sendo autorizada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), atendendo a recurso do GDF.

Recorde de mortes

Nesta terça-feira (30/3), o DF registrou recorde de óbitos por covid-19: 94 casos ocorridos em um intervalo de nove dias. É o maior registro desde o início da pandemia. No que diz respeito à imunização, a capital se destaca em âmbito nacional como a quarta unidade da federação que, proporcionalmente, mais vacinou até agora. Até terça (30/3), 297.956 brasilienses receberam a primeira dose do imunizante e, deste total, 75.485 tiveram o reforço com a segunda aplicação.