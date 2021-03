Velório de desembargador George Lopes será em Formosa

EH Edis Henrique Peres

O velório do desembargador George Lopes Leite, 70 anos, será às 11h desta quinta-feira (1º/4) no Crematório Portal do Sol em Formosa (GO), localizado na BR 020, depois da primeira entrada da cidade e a 80 km de Brasília. O integrante da comunidade jurídica da capital do país morreu na quarta-feira (30/3), às 19h38, em decorrência de infecção pelo novo coronavírus. O desembargador estava internado no Hospital DF Star.

O magistrado e familiares se contaminaram há cerca de três semanas. Um filho e a nora de George se recuperaram, mas a esposa, Jacira, está intubada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O desembargador era natural de Mossoró (RN) e ingressou na magistratura em agosto de 1988. George foi promovido por antiguidade a desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em outubro de 2006. Antes de virar juiz, ele foi procurador do DF.

Após a confirmação da morte de George, o presidente do TJDF Romeu Gonzaga Neiva, suspendeu as sessões de quarta-feira (30/3) e decretou luto oficial de três dias.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) lamentou a morte do desembargador. “Perdi um grande amigo, o Judiciário e a sociedade um grande magistrado, a família um marido e pai carinhoso e dedicado”, disse Ibaneis.