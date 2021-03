Remessa de vacinas enviada ao DF nesta semana será usada para segunda aplicação

JC José Carlos Vieira SS Samara Schwingel

Ao contrário do que foi anunciado pela Secretaria de Saúde (SES-DF) mais cedo, nesta quarta-feira (31/3), o Distrito Federal não ampliará, por enquanto, a campanha de vacinação contra covid-19 para pessoas com 65 e 66 anos. Fontes do Executivo local informaram que o Ministério da Saúde recomendou que a maior parte dos 100 mil imunizantes a serem enviados à capital federal esta semana sejam aplicados como segunda dose.

A recomendação derrubou a expectativa do Governo do Distrito Federal (GDF) de imunizar novos grupos até esta sexta-feira (2/4). Com isso, o atendimento de pessoas com 65 e 66 anos deve ficar para a semana que vem, a partir do recebimento de uma nova remessa de doses.

Os gestores da Secretaria de Saúde se reuniram, na tarde desta quarta-feira (31/3), para deliberarem sobre a nova orientação do ministério. Os gestores definiram que 3,3 mil doses serão destinadas para a aplicação da primeira dose e 2,2 mil serão para os profissionais das forças de segurança. A aplicação só será ampliada para o público com 66 anos caso haja doses remanescentes.