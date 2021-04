DF: veja o que abre e o que fecha no feriado da Semana Santa

CC Caroline Cintra LP Larissa Passos

Câmara dos Deputados, em Brasília - (crédito: Barbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

O Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) informou, nesta quinta-feira (1º/4), que as lojas do Distrito Federal ficarão fechadas na sexta-feira Santa (2/4). Já no sábado (3/4), o comércio funcionará normalmente, obedecendo as medidas de restrições fixadas pelo governo do DF no combate à covid-19.

Na noite de quarta-feira (31/3), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) acatou um recurso apresentado pelo GDF contra a decisão que proibia a reabertura de comércios, mantendo as atividades não essenciais liberadas. Diante disso, continua a valer o decreto de 19 de março, que autorizava o funcionamento de estabelecimentos como restaurantes, bares e shoppings, com horários específicos e jornadas reduzidas.

Veja como funcionarão os outros setores do DF:

Metrô

No Metrô-DF haverá alteração apenas na sexta-feira, que seguirá horário de feriado: 7h às 19h. No sábado, o funcionamento será normalizado, das 5h30 às 23h30. No domingo, das 7h às 19h.

Shoppings

Brasília Shopping

Na sexta-feira as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação ficará aberta de 11h às 19h. As lojas funcionam sábado das 13h às 21h, domingo das 13h às 19h e a praça de alimentação nos dois dias de 11h às 19h.

Taguatinga Shopping

Na sexta, as lojas estarão fechadas. No sábado, as lojas abrem das 13h às 21h e no domingo 13h às 19h. A praça de alimentação e os setores de lazer funcionarão nos três dias das 11h à 19h

ParkShopping

Na sexta, as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação funciona das 11h às 19h. No sábado, as lojas atendem das 13h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 19h. No domingo, os comércio funcionam das 14h às 20h, já o setor de gastronomia estará aberto das 12h às 19h.

Boulevard Shopping

Na sexta, as lojas estarão fechadas. No sábado elas abrem das 13h às 21h e no domingo 13h às 19h. Nos três dias a praça de alimentação funcionará das 11h às 19h.

Alameda Shopping

Na sexta, as lojas estarão fechadas, assim como a praça de alimentação. No sábado, as lojas retomam o atendimento das 13h às 21h. A praça de alimentação funciona das 11h às 19h. No domingo, todo o shopping funcionará das 12h às 18h.

Venâncio Shopping

Na sexta, as lojas estarão fechadas. No sábado e no domingo funcionam das 13h às 18h. Já a praça de alimentação será facultativo. As lanchonetes que abrirem devem atender das 11h às 19h.

JK Shopping

Na sexta-feira as lojas estarão fechadas. No sábado, as lojas funcionam das 13h às 21h (algumas com horário diferenciado de acordo com o decreto). No domingo, as lojas atenderão das 13h às 19h. Nos três dias a praça de alimentação atenderá das 11h às 19h.

Terraço Shopping

Na sexta as lojas estarão fechadas. Elas abrem no sábado das 13h às 21h e no domingo das 11h às 19h. Nos três dias a praça de alimentação e o setores de lazer funcionam das 11h às 19h.

Conjunto Nacional

Na sexta, as lojas e quiosques estarão fechados. Já a praça de alimentação poderá atender das 12h às 19h. No sábado as lojas funcionam das 13h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 19h. No domingo as lojas abrem das 14h às 20h e a praça das 12h às 19h.

Casa Park

Na quinta será ponto facultativo, as lojas abrem das 13h às 21h. Praça de alimentação 11h às 19h. Na sexta, as lojas fecham e a praça funciona das 11h às 21h. No sábado as lojas funcionam das 13h às 21h e alimentação das 11h às 19h. Domingo alimentação das 11h às 19h e lojas facultativo, das 14h às 20h.

Zoo

O Zoológico de Brasília funcionará normalmente durante o feriado da Semana Santa, das 9h às 17h.

Parques

O Parque Nacional de Brasília será fechado apenas no feriado de sexta-feira (2/4). Nos demais dias o funcionamento segue normalizado, das 8h às 16h, com entrada permitida para as trilhas até às 15h. Os demais parques funcionam normalmente.

Delegacias

Na quinta-feira, que foi decretado ponto facultativo, as delegacias funcionarão normalmente, visto que o decreto não abrange segurança e saúde. Na sexta-feira, sábado e domingo, funcionarão somente os plantões.

Bancos

Na quinta-feira o atendimento será normal, das 10h às 16h, e na sexta não funcionará.

Trânsito

DER

Nesta quinta-feira (1º/4) não terá atendimento presencial aos cidadãos em nosso setor de multas e penalidades na sede do órgão. As operações de reversão de sentido nos horários de pico nas vias DF-003 e DF-095 / BR-070 serão realizadas normalmente. Neste dia, por ser ponto facultativo, o Eixo Rodoviário estará aberto ao tráfego de veículos normalmente, bem como a faixa exclusiva de ônibus da EPNB permanece exclusiva apenas aos coletivos, vans escolares e táxis.

Já na sexta-feira (2/4), devido ao feriado de Paixão de Cristo, as operações de reversão na subida do Colorado e na Estrutural / BR-070 não serão realizadas e na DF-002 (Eixo Rodoviário) será operado o Eixão do Lazer entre 6h e 18h. E na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075) a faixa exclusiva para ônibus estará liberada para o tráfego de todos os veículos.

Detran

Na quinta-feira (1º/4), o Detran-DF irá funcionar normalmente e todos os serviços marcados serão mantidos. Lembrando que o atendimento ao público é somente mediante agendamento prévio. Já na sexta-feira, o departamento estará fechado, em razão do feriado nacional de Sexta-feira da Paixão. As equipes de Engenharia e de Fiscalização de Trânsito atuaram conforme escala de trabalho. O atendimento retorna ao normal na segunda-feira (5/4).

Restaurantes comunitários

Estarão abertos na quinta-feira (1º/4) e no sábado (3/4). Estarão fechados na sexta-feira (2/4) e aos domingos não funcionam.

Cras e Creas

Fecham na sexta-feira (2) e retomam o funcionamento na segunda-feira (5).



Centros Pops (Taguatinga e Plano Piloto)

Funcionam diariamente de 8 às 17h.

Justiça

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) terá suas atividades suspensas de 31 de março a 2 de abril devido ao feriado da Semana Santa. O recesso forense está previsto na Lei 11.697/2008. Haverá plantão para atender situações urgentes.

Atendimento ao público

As medidas urgentes devem ser direcionadas à equipe do plantão judicial pelo telefone (61) 3214 4444 (disponível 24 horas).

Ouvidoria

Durante o feriado, as manifestações podem ser feitas por meio do formulário eletrônico.