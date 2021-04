Orgulho brasiliense, faixa de pedestres completa 24 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (1º/4), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) comemora 24 anos de respeito ao pedestre na faixa. De acordo com o órgão, este comportamento tem preservado inúmeras vidas e contribuído para um trânsito cada vez melhor e mais seguro.

Desde 1997, quando Brasília foi consolidada como a capital da travessia segura na faixa, o número de pedestres mortos tem reduzido significativamente. Segundo o Detran-DF, naquele período houve uma redução de 24% no percentual de vítimas. Com o passar dos anos, mesmo com uma frota de tamanha triplicado, indo de 605 mil veículos em 1996 para 1.870.203 no ano de 2020, trouxe uma queda de 83,4% de pedestres que perderam a vida no trânsito, caindo de 266 para 44 mortes por atropelamento.

Para o diretor-geral do Detran, Zélio Maia, "a redução do número de pedestres mortos nesses 24 anos foi muito significativa e justifica o empenho de todos – governo e sociedade – para que haja cada vez mais respeito ao pedestre na faixa, por parte do condutor, e utilização desse equipamento de segurança, por parte dos pedestres".

O departamento destaca ainda, que apenas um dos óbitos ocorreu em acidente durante a travessia na faixa. Os outros 43 pedestres mortos em 2020 foram atropelados quando passavam fora da faixa. No ano passado, foi registrado uma redução de 49% de vítimas mortas em relação ao ano anterior, período em que 86 pessoas morreram atropeladas nas vias do DF.

Campanha

Para reforçar uma passagem segura nas vias do Distrito Federal, o Detran irá realizar uma campanha educativa na mídia, nas redes sociais e em pontos de visualização, durante todo mês de abril, com o slogan: "Quem dirige para. O pedestre usa".

Segundo o órgão, a medida tem como objetivo relembrar os condutores sobre a preferência de travessia do pedestre e incentivar os pedestres a realizarem a travessia sempre na faixa. O formato da campanha atende aos requisitos de segurança em razão da pandemia de covid-19.

Na tarde desta quinta, das 14h às 16h, as equipes de educação estarão na faixa de pedestre do cruzamento entre a Comercial Norte e Sul, próximo à Praça do Relógio. No momento da travessia, os educadores abriram uma faixa parabenizando os condutores pelos 24 anos de respeito ao pedestre.

Nos pontos de visualização, será disponibilizado ainda uma tenda personalizada com banner e material educativo, além de cavaletes com a frase: "Há 24 anos os moradores do DF deram um passo decisivo: respeitar a faixa de pedestres."

Com informações do Detran-DF