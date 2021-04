PCDF prende grupo especializado em furtar residências em Ceilândia; veja vídeo

DD Darcianne Diogo

Vídeo mostra ação dos criminosos em um furto a residência no Sol Nascente - (crédito: PCDF/Divulgação)



A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º/4), a operação Caxanga e prendeu dois homens, de 19 e 23 anos, acusados de integrarem um grupo especializado em furtos a residências. Imagens do circuito interno de segurança de uma casa registraram uma das ações dos criminosos (veja o vídeo abaixo). Um terceiro envolvido está foragido.



O grupo, segundo as investigações, é acusado de cometer, ao menos, nove furtos a residências no Setor Habitacional Sol Nascente. “Foram expedidos três mandados de prisão preventiva pelo Poder Judiciário e dois deles foram cumpridos. Portanto, um dos alvos encontra-se foragido, tendo em vista que ele não foi encontrado em nenhuma das residências”, detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Tiago Martins Moura encontra-se foragido (foto: PCDF/Divulgação)



O rapaz que se encontra foragido trata-se de Tiago Martins Moura. Em imagens analisadas pela PCDF, dois integrantes do grupo furtam roupas que estavam no varal e tentam arrombar a porta. Ao conseguirem entrar na casa, os criminosos levam a televisão e outros pertences e saem correndo. A PCDF pede para que, caso alguém tenha informação do paradeiro de Tiago Martins, ligue para o número 197, da Polícia Civil.