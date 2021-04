Condutor embriagado é preso após capotar veículo em Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PRF)

Na tarde desta quinta-feira (1º/4), um condutor embriagado capotou o veículo na BR-070, próximo da Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal, em Ceilândia. De acordo com a corporação, o motorista foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia Civil do DF.

Segundo informações da PRF, os policiais foram chamados para prestar auxílio em um acidente do tipo capotamento. Ao chegarem no local, a corporação encontrou o condutor do veículo com sinais de alteração da sua capacidade psicomotora.

Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que acusou o valor 0,66mg de álcool por litro de ar alveolar, A porcentagem representa mais que o dobro do índice de 0,30mg, estabelecido para configurar crime de trânsito. Segundo a PRF, o condutor também não possui habilitação para dirigir, incorrendo também em mais um crime de trânsito.

O motorista foi preso por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano e embriaguez ao volante, segundo os policiais rodoviários.