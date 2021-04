Feriado de Páscoa altera vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal

HL Hellen Leite

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O feriado de Páscoa alterou a campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. De acordocom a Secretaria de Saúde do DF, os postos estarão fechados na sexta-feira (2/4) e no domingo (4/4). Quem tem a segunda dose agendada para estas datas, deve procurar os pontos de vacinação neste sábado (3/4).

Ontem, a pasta recebeu 100 mil doses da vacina CoronaVac e 16 mil da vacina de Oxford/AstraZeneca. No entanto, a maior parte desse quantitativo será utilizado para aplicação da segunda dose para quem já havia recebido os imunizantes.

Ainda segundo a pasta da saúde, os drive-thrus que estarão abertos são: Parque da Cidade, estacionamento 13; Iguatemi Shopping, no Lago Norte; e, Faculdade Unieuro, em Águas Claras.

Imunização de idosos de 66 anos

O início da imunização para os idosos com 66 anos começa no sábado (3/4), das 9h às 15h. Para as forças de segurança serão destinadas 2.237 doses. A organização para vacinar os profissionais está sendo planejada pelas secretarias de Segurança Pública e de Saúde e a estratégia com os pontos de imunização e horários deve ser divulgada nessa sexta (2/4).

Entram nessa lista, os servidores das polícias Militar, Civil e Federal, Detran, Corpo de Bombeiros e além dos órgãos que apoiam o decreto das medidas restritivas do GDF, conforme previsto pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Segurança Pública já enviou à Secretaria de Saúde os nomes e CPFs dos profissionais, que serão contemplados neste primeiro momento. A Polícia Federal também enviará os dados.

Já os idosos, serão destinadas 1.111 doses do quantitativo recebido, seguindo orientação do Ministério da Saúde. O público com 66 anos no Distrito Federal é estimado em 18.651 pessoas.