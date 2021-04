CB Correio Braziliense

(crédito: MINERVINO JUNIOR )

Num intervalo de apenas dois dias, duas pessoas morreram atropeladas e uma ficou ferida. A morte mais recente foi a de um homem de 50 anos, atingido por um ônibus em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros informou que o acidente aconteceu por volta das 21h, de quinta-feira (1º/4), próximo ao Posto de Saúde 3 da região administrativa.

Quando os socorristas chegaram, a vítima estava no chão, já sem os sinais vitais. O motorista do ônibus da empresa Urb não se feriu. Uma das faixas de rolamento da via teve de ser interditada durante o atendimento e permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Outros acidentes

Nesta quinta-feira (1º/4), um homem de 50 anos também foi atropelado. O caso ocorreu no viaduto de Samambaia que dá acesso ao Recanto das Emas. Conforme o Corpo de Bomeiros, a vítima estava consciente e orientada. Durante o atendimento, ela informou ter sido atingida por um veículo, que fugiu sem pretar socorro.

Já na terça-feira (30/3), um nigeriano de 33 anos veio a óbito, após ser atropelado por um veículo na BR-040, em frente à parada de ônibus, na altura das Casas Bahia, em Valparaíso (GO). O condutor do veículo fez o teste do etilômetro e o resultado apontou zero para alcoolemia.