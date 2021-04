Coronel Márcio de Vasconcelos assume comando da PMDF, após Julian Pontes furar fila da vacina

DD Darcianne Diogo

(crédito: Sargento Wander PMDF/Divulgação)

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Márcio Cavalcante de Vasconcelos assumiu o comando da corporação, após o então comandante-geral Julian Rocha Pontes ter sido exonerado do cargo por furar a fila da vacina contra a covid-19. A nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) na tarde desta sexta-feira (2/4).

Com formação em direito e educação física, Márcio de Vasconcelos tem 27 anos de serviço e é especializado em ciências policiais e em gestão estratégica de segurança pública. Entre 2003 e 2010, o militar trabalhou no gabinete de segurança institucional da Presidência da República, e de 2016 a 2019 foi comandante do 3º Batalhão da PMDF e coordenador de eventos e atividades especiais da SSP/DF.

Atualmente, o coronel estava no cargo de subsecretário da Subsecretaria de Operações Integradas, da Secretaria Executiva de Segurança Pública (SSP-DF).

Exoneração

O então comandante-geral da PMDF Julian Pontes foi exonerado do cargo, após ter tomado a vacina contra a covid-19. Além dele, fontes militares confirmaram os nomes do subcomandante-geral da PM, coronel Cláudio Fernando Condi; do chefe do Departamento Operacional (DOP), coronel Hemerson Rodrigues Silva; e do subcomandante operacional do 2º Comando de Policiamento Regional, tenente-coronel Eduardo Condi, que também receberam o imunizante.

A imunização dos coronéis e comandantes ocorre devido à circular vigente da Secretaria de Saúde do DF, que prevê a destinação das sobras da vacina, chamadas de "xepas" para os policiais militares que fazem a segurança das vacinas, do transporte e dos locais de vacinação.

Um dos vacinados antes dos praças é o tenente-coronel Eduardo Condi, irmão do subcomandante-geral, coronel Cláudio Fernando Condi. Condi passou a atuar na área administrativa da corporação após ser indiciado no caso Naja.

O policial militar é padrasto de Pedro Henrique, o estudante de medicina veterinária picado pela serpente Naja, e, no esquema criminoso, teria dado suporte financeiro e material para que a residência servisse de cativeiro para as cobras. O tenente-coronel responde 23 vezes por tráfico de animais silvestres, fraude processual, maus-tratos e associação criminosa.