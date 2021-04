Atenção: vacina agendada para domingo (4/3) é antecipada para sábado (3/4)

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo)

A vacinação de brasilienses que agendaram a aplicação da dose para o domingo (4/4) foi antecipada para este sábado (3/4). O anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Idosos com 66 anos poderão ser vacinados contra a covid-19 no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, Shopping Iguatemi e Faculdade Unieuro (Águas Claras).

O público agendado que não conseguiu se vacinar ao longo da semana também poderá procurar os três drive-thrus, das 9h às 15h.

A nova etapa de vacinação será possível devido à chegada de 116 mil doses das vacinas CoronaVac — produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac — e da Covishield, desenvolvida pela Universidade Oxford, com a farmacêutica sueco-britância AstraZeneca. As novas doses dos imunizantes chegaram no DF na última quinta-feira (1º/4).