PCDF prende acusado de tentar matar vizinho a facadas em Vicente Pires

DD Darcianne Diogo

Homem tentou arrombar o apartamento da vítima desferindo golpes de faca contra a porta - (crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (2/4), um homem de 43 anos acusado de tentar matar o próprio vizinho, de 22. Na noite anterior ao crime, os dois ingeriam bebida alcoólica e se divertiam no apartamento da vítima, quando deram início às discussões.

Os vizinhos moram no 1º andar de um prédio em Vicente Pires, próximo à 38ª DP. Segundo as investigações, os dois começaram a brigar dentro da residência da vítima. Após o desentendimento, o autor teria ido ao seu apartamento e buscado uma faca para ameaçá-la.

Nesta sexta-feira, não satisfeito, o homem voltou ao apartamento e a vítima o questionou sobre as ameaças, momento em que o ele se irritou e retornou à residência para buscar uma faca. Assustado, o jovem se trancou em casa, mas o acusado tentou arrombar a porta desferindo diversos golpes com o armamento.

Moradores do prédio foram até à delegacia e acionaram os policiais. Os investigadores prenderam o autor no corredor do edifício, ainda com a faca nas mãos. O homem, que acumula passagens por violência doméstica, ameaça e por dano, foi conduzido à 38ª DP e responderá por tentativa de homicídio, podendo pegar de seis a 20 anos de prisão.