Fila para vacinação no Parque: idosos recebem senha e voltam para casa

AF Augusto Fernandes

(crédito: Minervino Júnior)

Os idosos de 66 anos que aguardavam no estacionamento da administração do Parque da Cidade na noite desta sexta-feira (2/4) para serem vacinados contra a covid-19 receberam fichas da Secretaria de Saúde como uma espécie de garantia de que podem voltar para casa e retornar ao local só na manhã de sábado (3/4) para serem imunizados.

A pasta quis evitar que os idosos dormissem nos carros, pois eles estavam receosos pela possibilidade de não haver vacinas suficientes para todo mundo. Segundo o superintendente da Região Central de Saúde da secretaria, Pedro Zancanaro, contudo, não faltarão imunizantes.

"Nós teremos 1,2 mil doses, quantidade que nunca tivemos antes. Portanto, não estamos com o estoque limitado. Quem quiser se vacinar neste fim de semana será atendido", afirmou. A informação tranquilizou os idosos que estavam na fila e todos foram embora.

Quem recebeu a senha distribuída pela Saúde terá prioridade para tomar vacina neste sábado. A pasta começará a aplicar as doses a partir das 9h e terminará às 15h. Independentemente da ordem de chegada, quem tiver a ficha será atendido.

As pessoas que não compareceram ao estacionamento nesta sexta também poderão se vacinar no sábado, mas possivelmente terão de esperar mais tempo. Com o auxílio do Departamento de Trânsito (Detran), a secretaria vai aplicar as vacinas no esquema de drive-thru. Serão feitas duas filas de carros: uma para quem tem a senha entregue pela Saúde e outra para os idosos que não têm a ficha.

O Detran e a Polícia Militar ficarão no estacionamento da administração do Parque da Cidade nesta noite e durante a madrugada para impedir a entrada de mais carros. Apesar de recomendarem que as pessoas voltem para casa e se privem do desconforto de dormir dentro do carro, as corporações não vão penalizar quem optar por permanecer no local por conta do toque de recolher que impede a circulação nas ruas do DF entre 22h e 5h.

"Agindo sempre no intuito de prestar um bom serviço à população e usando de bom senso na aplicação das normas e regulamentos, a PMDF levará em consideração a ressalva prevista no decreto que instituiu o toque de recolher. 'Durante o intervalo de tempo referido no art. 1º, todos deverão permanecer em suas residências em período integral, ressalvado o deslocamento realizado, em caráter excepcional, para atender a eventual necessidade de tratamento de saúde emergencial, ou de aquisição de medicamentos em farmácias.'", informou a PM, em nota.