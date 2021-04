DF registra 1.191 novos casos de covid-19 em 24 horas

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Em um intervalo de 24 horas, a Secretaria de Saúde (SES) notificou mais 57 vidas perdidas pela covid-19. Desses, 15 óbitos registrados ocorreram nesta sexta-feira (2/4), sendo 14 moradores do DF e um de Goiás. A capital chegou ao total de 346.873 casos confirmados, 1.191 a mais do que o contabilizado na quinta-feira (1/4).

Ao todo, o DF tem mais de 6,2 mil mortes causadas pela disseminação do novo coronavírus. Desse total, 454 eram pacientes de Goiás e 521 eram residentes de outros estados.

Entre as cidades, Ceilândia figura como a que tem mais número de mortes: 1.006. Em Taguatinga, são 630 vidas perdidas. O Plano Piloto conta com 450 casos fatais, enquanto Samambaia tem 475.

Quando se trata de casos confirmados, Ceilândia ainda fica no topo deste ranking, com mais de 37.584 diagnósticos positivos para covid-19. No Plano Piloto, 33.158 moradores contraíram o novo coronavírus. Em Taguatinga, mais de 27.890 pessoas se infectaram.

Nesta sexta, a taxa de transmissão do novo coronavírus, no DF, ficou em 0,92. Isso quer dizer que 100 pessoas com o vírus podem infectar 92 pessoas.

Médias móveis

A média móvel de mortes chegou a 76,14. Em comparação com os últimos 14 dias, o aumento é de 123%. Mesmo sem bater recorde, a média móvel de casos segue alta: 1.368, redução de 17,15% nos últimos 14 dias. Na quinta-feira, ficou em 1.504, demonstrando uma leve queda no número.