Ibaneis agradece Bolsonaro pela nomeação de dois ministros do DF

SS Samara Schwingel

Ibaneis e Bolsonaro participaram da entrega de imóveis no Parque dos Ipês - (crédito: Minervino Júnior/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, na manhã desta segunda-feira (5/4), que os dois novos ministros do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) serão excelentes apoiadores do presidente. A declaração ocorreu pela manhã, durante a entrega das unidades habitacionais do Parque dos Ipês.

“Queria agradecer a nomeação de dois ministros do DF para ocupar cargos importantes no seu governo, Bolsonaro. Isso é a prova que estamos no caminho certo e da qualidade dos políticos da cidade. Flavia e Anderson serão excelentes apoiadores. Seu governo cresceu muito com essas pessoas”, disse Ibaneis.

Parque dos Ipês

Segundo Ibaneis, a entrega das obras do condomínio Parque dos Ipês foi completa. “Estamos disponibilizando toda uma arquitetura de moradia onde as pessoas não precisam sair do seu local de moradia para ter acesso a escola e à saúde”, completou o governador.

Foram entregues 435 unidades habitacionais do empreendimento Parque dos Ipês — Crixá relativos aos condomínios IV e V.

O empreendimento é destinado aos candidatos da faixa de renda 1 (R$ 0 a R$ 1.800). As unidades habitacionais são de 47,65 m² e 47,75 m², e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.

O presidente da República também comentou a entrega das obras. “É uma satisfação participar de um evento como este, onde pessoas necessitadas estão recebendo um benefício, imóvel patrocinado pela nossa Caixa Econômica Federal. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia”, ressaltou.