Hospitais de campanha do DF estão com metade das obras concluídas

LP Luana Patriolino

Os hospitais de campanha em construção no DF estão com apenas metade das obras concluídas. A unidade de Ceilândia é a mais adiantada, com 55% do trabalho finalizado, segundo relatório da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), divulgado nesta segunda-feira (5/4). A previsão de entrega é até 15 de abril, segundo o Governo do Distrito Federal (GDF).

O documento da Novacap mostra que a unidade de Ceilândia, na Escola Parque Anísio Teixeira, está com toda a estrutura metálica coberta e com todo o fechamento coberto de lona; 85% do piso elevado; 85% da instalação do piso vinílico; 75% das paredes e divisórias; e 20% do forro PVC instalado.

No hospital do Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Plano Piloto, metade da obra está pronta. A instalação do piso de madeirite está em 95%; o forro do piso vinil encontra-se em 78%; e as estruturas metálicas das paredes, em 90%. A unidade também conta com 75% das vedações na parede; 40% das instalações elétricas; e 65% da instalação hidráulica de água e esgoto.

O Hospital de Campanha do Gama, no Bezerrão, também apresenta metade da estrutura finalizada. A Novacap informou que precisa concluir a instalação do acabamento vinílico, atualmente em 98%; a preparação da estrutura para forro (10%); incluir a lona de fechamento lateral (95%); o contrapiso (65%); e as paredes internas (50%).

O governo do DF prometeu entregar 300 leitos em unidades de terapia intensiva (UTI) nos hospitais de campanha. Cada unidade contará com 100 vagas. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou, nesta segunda-feira (5/4), que a Secretaria de Saúde deve abrir mais 92 nos próximos 15 dias.