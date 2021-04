Taxa de transmissão da covid-19 no DF volta a 0,91

AI Ana Isabel Mansur

Houve queda de 2,15% na taxa desde a semana passada - (crédito: Cibele Moreira/CB/D.A Press - 8/1/21)

Nesta segunda-feira (5/4), a taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal voltou a 0,91. A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva de imprensa nesta segunda (5/4), no Palácio do Buriti.

O valor indica que cada 100 pessoas infectadas com a doença transmitem-na para, em média, outras 91. Em um intervalo de quatro dias, houve redução de apenas 2,15% na taxa de transmissão da covid-19 no DF. Na última quarta-feira (31/3), o número estava em 0,93. Na semana anterior, a taxa estava em 0,91.

A leve redução não muda, no entanto, o cenário dramático da pandemia em que o DF vive. Na manhã desta segunda-feira (5/4), restavam apenas oito vagas em UTI para o tratamento de pacientes mais graves acometidos pela doença. Enquanto isso, 278 pacientes com suspeita ou confirmação do diagnóstico de covid-19 esperavam na fila por uma vaga nas UTIs do DF.

A situação alarmante não é diferente na rede particular da capital federal. As UTIs nessas unidades também estão cheias e se aproximam da lotação máxima: nesta manhã, todas as vagas em leitos pediátricos estavam ocupadas; os leitos adultos atingiram a taxa de 99,29% de lotação.

Mais vagas

Durante a coletiva, o secretário Gustavo Rocha também destacou que a Secretaria de Saúde do DF deve abrir mais 92 leitos de UTI nos próximos 15 dias. "Os três novos hospitais de campanha, que estão com a construção bem avançada, trarão mais 300 leitos, além desses que serão abertos."